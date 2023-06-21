Министр юстиции США переадресовал вопросы по делу Хантера Байдена ведущему его прокурору

Меррик Гарленд также отказался комментировать дело сына президента США Джо Байдена

СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /ТАСС/. Министр юстиции США Меррик Гарленд отказался комментировать дело сына американского президента Хантера Байдена, связанное с неуплатой налогов и нарушениями закона о хранении огнестрельного оружия. Вопросы на эту тему, в том числе связанные с тем, почему Хантеру Байдену удастся избежать тюремного заключения, Гарленд переадресовал ведущему дело прокурору в штате Делавэр Дэвиду Уайссу.

"Как я говорил с момента своего назначения министром юстиции - генеральным прокурором, я бы оставил это дело в руках [занимающегося им] прокурора, который был назначен предыдущим президентом [США республиканцем Дональдом Трампом] и которому это дело было поручено предыдущей [американской] администрацией. Ему [Уайссу] были предоставлены все полномочия для вынесения решений по этому делу, которые он сочтет надлежащими. Именно это он и сделал. И если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по этому делу, то вам следует задать их прокурору [Уайссу], чтобы он объяснил свое решение", - заявил в среду Гарленд. Он выступил на пресс-конференции в Стокгольме по завершении министерского совещания США и ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Как сообщили во вторник средства массовой информации США, Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Признание сыном хозяина Белого дома вины в неуплате налогов позволит урегулировать дело о нарушении правил хранения оружия, отметила телекомпания CNN со ссылкой на Кристофера Кларка - представителя Хантера Байдена.

Расследование в отношении него по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra, и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, игнорировал требования властей об уплате налогов.

Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) охарактеризовал случившееся как свидетельство "существования системы двойных стандартов в Америке".