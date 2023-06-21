В Южной Осетии впервые проходят противодиверсионные учения

Президент республики Алан Гаглоев высоко оценил их значимость в связи с меняющейся геополитической обстановкой в мире

ЦХИНВАЛ, 21 июня. /ТАСС/. Совместные противодиверсионные учения впервые проводятся в Южной Осетии. Президент Алан Гаглоев высоко оценил их значимость в связи с меняющейся геополитической обстановкой в мире, говорится в сообщении на официальном сайте президента, опубликованном в среду по итогам брифинга в КГБ республики.

"Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Южная Осетия Алан Гаглоев отметил на брифинге, что значимость проведения совместных противодиверсионных учений высока ввиду быстро меняющейся геополитической обстановки в мире, с учетом проведения специальной военной операции на Украине. Он сказал, что учения проходят в Южной Осетии впервые и направлены на противодействие различного рода диверсиям, которые представляют серьезную угрозу безопасности", - говорится в сообщении.

Одной из главных задач, стоящих перед сотрудниками, по словам Гаглоева, является недопущение диверсий и терактов на территории Южной Осетии. "Мы должны быть готовы к отражению любого характера воздействия и агрессии в отношении наших граждан", - добавил он.

Глава государства также отметил, что совместные учения позволяют "налаживать взаимодействие между различными ведомствами, помогают сотрудникам совершенствоваться, развивать профессиональные навыки, что необходимо для обеспечения безопасности государства". "Гаглоев поблагодарил все задействованные в мероприятиях службы и пожелал успешного проведения учений", - говорится в сообщении.