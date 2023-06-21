США ожидают обмена визитами с КНР в ближайшие недели

При этом в Госдепе заявили об отсутствии "иллюзий относительно вызова, который представляет собой управление американо-китайскими отношениями в нынешнем контексте"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает, что в ближайшие недели состоятся новые визиты старших должностных лиц США в Пекин и Китая - в Вашингтон. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Рик Уотерс.

"Мы будем ждать в предстоящие недели дополнительных визитов старших официальных лиц в обоих направлениях, в том числе министра [финансов США Джанет] Йеллен и члена Госсовета, министра иностранных дел [КНР] Цинь Гана, который принял приглашение нанести визит в Вашингтон", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

"Однако справедливо, считаю, было бы также сказать, что у нас нет иллюзий относительно вызова, который представляет собой управление американо-китайскими отношениями в нынешнем контексте", - подчеркнул Уотерс.

Он комментировал итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, состоявшегося 18-19 июня, а также перспективы развития отношений Вашингтона и Пекина. Глава американской дипломатии был принят в том числе председателем КНР Си Цзиньпином.