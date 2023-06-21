21 июня, 13:38
Военная операция на Украине

СМИ: глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США в Лондоне урегулирование на Украине

В рамках участия в конференции в Лондоне по восстановлению Украины Хакан Фидан ранее провел встречи с коллегами из Австрии, Италии, ФРГ, Дании и других стран

СТАМБУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в среду в Лондоне в рамках конференции по восстановлению Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили украинский кризис, двусторонние отношения, а также предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе, передает из британской столицы телеканал TRT.

"Мы находимся в Лондоне, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Украине. Наряду с этим мы обсудим двусторонние и международные вопросы, а также проблемы, касающиеся сотрудничества как в рамках НАТО, так и в других форматах", - приводит TRT высказывания Фидана со встречи с Блинкеном.

В рамках участия в конференции в Лондоне глава турецкого МИД ранее провел встречи с коллегами из Австрии, Италии, ФРГ, Дании и ряда других стран.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства, в двухдневном мероприятии принимают участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса. 

Теги:
УкраинаТурцияВеликобританияРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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