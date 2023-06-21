СМИ: на Украине признали отступление под Лиманом плохо подготовленного подразделения

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее отмечала, что украинские войска пытаются отразить российское наступление на четырех направлениях одновременно: авдеевском, артемовском, лиманском и марьинском

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено было отступить на лиманском направлении из-за слабой подготовки. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Национальной гвардии Украины.

"От незначительной части позиций [на лиманском направлении] одному из вновь сформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", - сообщил изданию источник.

В апреле заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что украинские войска пытаются отразить российское наступление на четырех направлениях одновременно: авдеевском, артемовском, лиманском и марьинском.