Премьер Индии в штаб-квартире ООН призвал использовать йогу для создания мостов дружбы

Нарендра Моди попросил всех "взяться за руки", чтобы реализовать цель: "одна Земля, одна семья, одно будущее"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в среду использовать йогу не только для укрепления здоровья, но и для создания мостов дружбы и мира. Глава индийского правительства выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где прошли коллективные занятия по случаю Международного дня йоги.

"Давайте использовать силу йоги не только для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми, но и чтобы быть добрыми к себе и друг к другу. Используйте силу йоги, чтобы навести мосты дружбы, мира и более чистого, зеленого и устойчивого будущего", - сказал Моди перед началом занятий йогой на северной лужайке комплекса ООН.

Премьер-министру Индии Нарендре Моди вручили сертификат книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество представителей разных национальностей, принявших участие в занятии йогой © Владимир Костырев/ ТАСС

Он призвал всех "взяться за руки", чтобы реализовать цель: "одна Земля, одна семья, одно будущее". Премьер напомнил, что йогическая практика - это древняя индийская традиция, которая сегодня популярна во всем мире.

"Йога свободна от авторских прав, патентов и выплаты роялти. Йога приспособлена к вашему возрасту, полу и уровню физической подготовки. Йога действительно универсальна", - отметил Моди. Он добавил, что йога - "это образ жизни, комплексный подход к здоровью и благополучию. Способ жить в гармонии с собой, с другими и с природой".

Участие в занятиях приняли и многие политики и звезды, в их числе председатель Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, актер Ричард Гир.

Моди прибыл во вторник в США с государственным визитом. Вскоре он отправится в Вашингтон, где встретится с американским президентом Джо Байденом и другими официальными лицами, а также выступит в американском Конгрессе.