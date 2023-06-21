Кличко заявил, что расследования в отношении его подчиненных направлены против него

Мэр Киева считает, что украинское руководство хочет установить над ним контроль

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственные действия в администрации Киева направлены против мэра города, контроль над которым хотят установить украинские власти. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко после того, как суд отправил под домашний арест директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) Романа Ткачука, обвиняемого в халатности по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ.

"Сегодня проходит шквальная кампания по дискредитации столичных властей и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города", - написал Кличко в Telegram-канале. В видеозаписи, выложенной в том же Telegram-канале, он упомянул о решении суда отправить под домашний арест Ткачука. "Нет других вызовов, главная проблема - Кличко?! И кому-то снова чешется взять под контроль столицу", - считает мэр Киева.

Он заявил, что следственные действия по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ вносят хаос в управление столицей: "Вручают подозрения (предъявляют обвинения - прим. ТАСС) руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности". При этом Кличко отметил, что обвинения не предъявляют главам районов Киева, которых назначает офис президента Украины. По мнению мэра, преследование сотрудников городской администрации является политически мотивированным.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских бомбоубежищ. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, где была создана комиссия по проверке, в которую вошли представители госслужбы по ЧС, полиции и районных администраций и служб города. Ситуацию взял на контроль министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Позже он назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической и заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

2 июня на сайте главы государства Владимира Зеленского появилась петиция в поддержку отстранения Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации на время расследования, а сам Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ. При этом Кличко связал давление на него с политическими интересами команды президента Зеленского.