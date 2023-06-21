В Британии заявили о поддержке любых усилий по поиску мира на Украине

Представитель британского премьер-министра Риши Сунака прокомментировала мирную инициативу лидеров стран Африки

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Великобритания поддерживает любые международные усилия, направленные на поиск мирного решения на Украине. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, отвечая на вопрос об оценке Лондоном мирной инициативы лидеров стран Африки.

"Мы продолжаем поддерживать Украину в их поиске мира, и мы поддерживаем все международные усилия, направленные на достижение этого", - сказала она.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита Россия - Африка в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрываются.