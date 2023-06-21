В ООН заявили, что Афганистан вновь становится эпицентром распространения терроризма

По словам заместителя генсека организации Владимира Воронкова, де-факто правительство этой страны "не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу"

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Афганистан опять превращается в эпицентр распространения терроризма. Об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, выступая на организованной постпредствами России и КНР конференции, посвященной реализации конвенции Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с экстремизмом.

"Проведение мероприятия весьма своевременно, особенно в контексте выводов, содержащихся в 14-м докладе группы по аналитической поддержке и мониторингу санкций в отношении движения "Талибан" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС), - сказал Воронков. - Документ очень глубокий и содержательный, по сути, показывает, что Афганистан потихоньку опять превращается чуть ли не в главный, а может быть и в главный эпицентр распространения терроризма. Несмотря на все обещания, все громкие заявления, факты свидетельствуют о другом".

"Де-факто правительство [Афганистана] не в состоянии или не хочет обуздать террористическую угрозу", - отметил заместитель генерального секретаря ООН.

По его словам, центральноазиатский регион продолжает сталкиваться со сложными геополитическими реалиями ввиду повышенной террористической угрозы со стороны группировок в соседнем Афганистане. "Хрупкое состояние в этом государстве еще более усугубляется гуманитарным кризисом и серьезными нарушениями прав человека, - обратил внимание Воронков. - Эти обстоятельства подчеркивают необходимость нашей коллективной и постоянной приверженности борьбе с терроризмом и противодействию насильственному экстремизму, а также усилиям по укреплению мира и безопасности в регионе".