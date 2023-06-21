Офис генпрокурора Украины направил запрос на экстрадицию экс-главы Нацбанка

По данным украинских СМИ, Кирилл Шевченко находится в одной из европейских стран

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины направил запрос на экстрадицию бывшего главы Нацбанка страны Кирилла Шевченко, подозреваемого в растрате средств Укргазбанка. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос в интервью агентству Укринформ.

"Такой запрос через офис генпрокурора направлен, но пока не могу сказать о достигнутом результате", - сказал Кривонос.

По его словам, с экстрадицией могут возникнуть сложности из-за военных действий.

Шевченко 4 октября 2022 года подал в отставку с поста главы Нацбанка "в силу причин, связанных со здоровьем". 6 октября прокуратура предъявила ему обвинение по делу о хищении средств в Укргазбанке. По версии обвинения, Шевченко и еще четверо должностных лиц Укргазбанка вывели из банка 206 млн гривен ($5,6 млн). В тот же день Верховная рада уволила Шевченко с поста главы Нацбанка. 24 октября подозреваемого объявили во всеукраинский, а 8 ноября - в международный розыск. 8 декабря Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Шевченко.

По данным украинских СМИ, экс-глава Нацбанка находится в одной из европейских стран.