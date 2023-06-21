21 июня, 14:43

США ввели санкции против Минобороны Мьянмы

Санкции также введены в отношении внешнеторгового, инвестиционного и коммерческого банков страны

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в среду санкции против Министерства обороны Мьянмы, а также внешнеторгового банка, инвестиционного и коммерческого банка страны. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы ведомства.

Минфин США также установил срок завершения сделок с этими банками до 5 августа 2023 года.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. 

Теги:
СШАМьянма
© Информационное агентство ТАСС
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