21 июня, 14:45

Глава МИД Катара подтвердил встречи с Путиным и Лавровым 22 июня

Абдель Рахман Аль Тани заявил, что "очень рад этой встрече и в целом возможности посетить Москву"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подтвердил, что завтра у него планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я очень рад этой встрече и в целом возможности посетить Москву. Кроме того, я рад, что завтра смогу встретиться с его превосходительством президентом [России Владимиром Путиным], а также с моим коллегой - министром иностранных дел [Сергеем Лавровым]. Есть целый ряд вопросов, которые нам предстоит обсудить сообща", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКатарРоссия
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