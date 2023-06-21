Глава МИД Катара планирует обсудить вопросы украинского урегулирования с Лавровым

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил надежду на быстрое разрешение конфликта Москвы и Киева

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро. Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении. И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел [РФ Сергеем Лавровым]", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.