21 июня, 14:45,
обновлено 21 июня, 14:51
Военная операция на Украине

Глава МИД Катара планирует обсудить вопросы украинского урегулирования с Лавровым

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил надежду на быстрое разрешение конфликта Москвы и Киева

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро. Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

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"Надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении. И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел [РФ Сергеем Лавровым]", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

Теги:
УкраинаКатарРоссияВоенная операция на Украине
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