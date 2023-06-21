Министры обороны Израиля и Украины обсудили ситуацию в зоне боевых действий и тему Ирана

Йоав Галант был проинформирован о развитии событий на местности и выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации на Украине, сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел в среду телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства. В ходе беседы они обсудили ситуацию в зоне боевых действий на Украине и предполагаемое влияние на нее со стороны Ирана.

"Министр Галант был проинформирован о развитии событий на местности и выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации на Украине. Стороны также обсудили совместную угрозу, исходящую от Ирана, и ее влияние на войну на Украине, а также ее более широкие глобальные последствия", - говорится в сообщении.

Израильский министр также сообщил своему собеседнику о продвижении процесса развертывания гражданской системы оповещения о воздушных атаках, которую израильские специалисты помогают создать на Украине, отметили в Минобороны. "Министры условились поддерживать контакт", - заключили в пресс-службе министерства.