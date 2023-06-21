СМИ: десятки жителей Голанских высот пострадали в стычках с израильтянами в "день гнева"

По данным агентства SANA, столкновения прошли в населенном пункте Масаада и расположенном поблизости от него районе Эль-Хафаир

БЕЙРУТ, 21 июня. /ТАСС/. Десятки жителей Голанских высот, захваченных Израилем в 1967 году, пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в населенном пункте Масаада и расположенном поблизости от него районе Эль-Хафаир. Об этом сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA.

По сообщению агентства, "десятки наших людей на оккупированных сирийских Голанах пострадали сегодня в результате нападения израильских оккупационных сил в деревне Масаада и районе Эль-Хафаир, где [израильтяне] планируют установить ветряные турбины".

С утра, как отмечает агентство, "сотни" жителей Голанских высот собрались вместе и направились в Масааду и Эль-Хафаир, чтобы выразить свой протест против действий израильской стороны, однако "оккупационные силы перебросили в район подкрепления, в воздух были подняты беспилотники", собравшиеся, как утверждается, подверглись атакам с применением огнестрельного оружия и отравляющего газа, в результате чего "десятки человек" пострадали, не менее 10 молодых мужчин были арестованы.

Как информировало накануне агентство SANA, жители Голан объявили среду "днем протеста и гнева в связи с произвольными и преступными мерами израильских оккупантов, принимаемыми против них и их земли". Такое решение было принято после того, как жителям пришлось "противостоять попытке оккупантов захватить сельскохозяйственные земли в районе Эль-Хафаир к востоку от деревни Масаада, на которых они собирались осуществить свои планы по строительству поселений, установив ветряные турбины". По данным агентства, в Эль-Хафаир направились сотни местных жителей, однако "оккупационные силы не позволили им добраться до своих земель".

До арабо-израильской войны 1967 года на Голанских высотах проживали 116 тыс. человек. Большинство из них после захвата территории израильскими войсками переместились в Сирию. Сейчас население арабских деревень составляет 18 тыс. человек. Израиль аннексировал этот район в 1981 году, численность еврейских поселенцев на Голанах достигает 20 тыс.

Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.