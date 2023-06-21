21 июня, 15:22
Военная операция на Украине

Болгария готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи

Министр обороны страны Тодор Тагарев сообщил, что речь идет о вещах, которые "находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад"

СОФИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине. Об этом в среду сообщил журналистам министр обороны Тодор Тагарев.

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"Военная помощь сравнима по объему и видам [вооружения] с первым пакетом и будет предоставлена в соответствии с потребностями Украины и нашими возможностями в соответствии с решением парламента страны. Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - сообщил глава военного ведомства.

В начале ноября 2022 года Народное собрание Болгарии большинством голосов одобрило законопроект о предоставлении оружия Украине. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов из пяти политических объединений, против выступили 49 депутатов.

Решение о номенклатуре вооружения, которое Болгария предоставляет Украине, принимало правительство страны, в основном речь шла о легком вооружении и боеприпасах. Список предоставленного оружия был засекречен. 

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БолгарияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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