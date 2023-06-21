Папа Римский принял на аудиенции президента Бразилии

Их встреча продлилась один час

ВАТИКАН, 21 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял в среду на аудиенции президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Как сообщила служба печати Святого престола, встреча продлилась почти час.

Франциск подарил бразильскому президенту папские документы и бронзовую фигурку, которая представляет собой распускающийся цветок с надписью: "Мир - это хрупкий цветок". Лула да Силва в свою очередь подарил понтифику гравюру бразильского художника Жозе Боржеса. Жена президента Розанжела преподнесла Папе Римскому в подарок статуэтку Богородицы.

Лула да Силва в среду прибыл с визитом в Италию, где уже встретился с президентом республики Серджо Маттареллой.

Как указала ватиканская пресс-служба, с президентом Бразилии встретился также заместитель государственного секретаря Ватикана Эдгар Пенья Парра. Указывается, что стороны среди прочего обсудили темы, "представляющие общий интерес, такие как содействие миру и примирению, борьба с бедностью и неравенством, уважение к коренным народам, а также защита окружающей среды". И Ватикан, и Бразилия выдвигали инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Как стало известно журналистам от источника в бразильской делегации, президент Бразилии пригласил понтифика посетить религиозный праздник в честь Богоматери, который состоится в октябре в штате Пара в Амазонии. В 2019 году Франциск проводил в Ватикане синод, который был посвящен региону Амазонии.

Именно поездка в Бразилию в июле 2013 года на Всемирные дни католической молодежи стала первым зарубежным вояжем Франциска после избрания на папский престол.