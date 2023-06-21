21 июня, 15:28

В ЕС и НАТО считают невозможной кооперацию с РФ по климату из-за конфликта на Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "Россия и до войны не была сфокусирована на решении климатических проблем"

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО считают, что сотрудничество с Россией по проблеме климатических изменений невозможно из-за конфликта на Украине. Об этом заявили в среду в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии Германского фонда Маршалла.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Одно из последствий войны заключается в том, что сложно сидеть за столом с Россией и обсуждать климатические изменения", - сказал Столтенберг. При этом он утверждал, что "Россия и до войны не была сфокусирована на решении климатических проблем".

Боррель со своей стороны отметил, что какое-либо сотрудничество с Россией в сфере климата отсутствует.

При этом и Столтенберг, и Боррель подчеркнули, что ЕС и НАТО должны сотрудничать с Китаем над решением климатических проблем. 

Теги:
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсБорьба с изменениями климатаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация