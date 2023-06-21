Блинкен и Фидан обсудили зерновую сделку, Швецию и НАТО, ВТС США и Турции

Их переговоры состоялись на полях организованной Западом Конференции по восстановлению Украины

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили на встрече в Лондоне ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, процесс принятия Швеции в НАТО, а также военно-техническое сотрудничество (ВТС) Вашингтона и Анкары. Их переговоры состоялись на полях организованной Западом Конференции по восстановлению Украины.

Как говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, обнародованном по итогам встречи, Блинкен "приветствовал поддержку Турцией Украины, в том числе работу по черноморской зерновой инициативе". "Он также подчеркнул важность единства НАТО в нынешние критически важные времена и призвал к поддержке Турцией вступления Швеции в альянс сейчас", - отметил Миллер.

Открывая встречу с Фиданом, Блинкен подтвердил, что рассчитывает обсудить в том числе подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, и вопросы, связанные с вступлением в НАТО Швеции. "Конечно, мы будем говорить о предстоящем саммите НАТО, включая принятие Швеции [в альянс], о нашем военно-техническом сотрудничестве, движении вперед по ряду вопросов, в том числе об энергетическом и экономическом взаимодействии", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США. Никаких деталей он не привел. Не содержатся они и в заявлении Миллера.

Администрация США настаивает на том, чтобы правительство Турции как можно скорее дало официальное согласие на вступлении Швеции в НАТО. Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Некоторые члены Конгресса США призывают увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.