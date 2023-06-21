В Госдепе не раскрывают, обсуждал ли Блинкен вопросы кибербезопасности в ходе визита в КНР

По словам посла по особым поручениям Госдепартамента Натаниэла Фика, США рассчитывают на то, что "каждый ответственный участник киберпространства будет соблюдать основные принципы, под которыми все подписались"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Посол по особым поручениям Госдепартамента Натаниэл Фик, курирующий сферу киберпространства и цифровой политики, не стал отвечать на вопрос о том, обсуждал ли госсекретарь Энтони Блинкен вопросы кибербезопасности в ходе визита в КНР.

"Я не думаю, что могу рассказать подробности состоявшихся переговоров [Блинкена]", - сказал Фик в среду, выступая в Гудзоновском институте в американской столице. В частности, его спросили о взаимоотношениях КНР и компании Microsoft.

При этом он подчеркнул, что США рассчитывают на то, что "каждый ответственный участник киберпространства будет соблюдать основные принципы, под которыми все подписались". Представитель Госдепа не уточнил, о чем именно идет речь.

18-19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Он заявил, что еще ряд представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Госсекретарь также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон и тот принял приглашение. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года. В Пекине Блинкен также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, членом Политбюро Ван И.

Накануне визита Блинкена председатель КНР провел встречу с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом, в ходе которой заявил, что приветствует в Китае американские компании, привносящие технологии искусственного интеллекта (ИИ) на его родину. Как проинформировало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин отметил на встрече с Гейтсом, что Пекин возлагает свои надежды на американский народ, с которым хочет продолжать дружить, отношения между КНР и США основываются на людях.