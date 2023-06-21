21 июня, 15:32
Военная операция на Украине

Германский Hensoldt поставит Киеву бортовые системы противоракетной защиты для вертолетов

Речь идет о 16 таких системах

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Германский концерн Hensoldt получил заказ на поставки Киеву 16 новейших сенсорных бортовых систем противоракетной защиты (AMPS - Airborne Missile Protection System) для боевых вертолетов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

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"Стоимость заказа находится в районе двузначного числа в миллионах [евро]", - уточнил концерн. "Поставляя AMPS, мы обеспечим большую обороноспособность украинских вертолетов", - приводятся в заявлении слова управляющего директора подразделения Hensoldt Optronics GmbH Тани Альтман. "Мы защищаем экипажи от множества угроз, прежде всего от ракет класса "земля - воздух" и "воздух - воздух", - считает она.

AMPS располагает, в частности, датчиком обнаружения запуска ракет, усовершенствованным блоком управления и отображения информации, системой, определяющей расстояние и скорость запущенных ракет. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
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