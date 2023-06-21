В Зимбабве начался прием заявок от кандидатов на участие в президентских выборах

Они пройдут 23 августа

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Номинационная комиссия в составе Верховного суда Зимбабве начала в среду прием заявок от кандидатов на участие в президентских выборах, которые пройдут в августе. Об этом сообщила зимбабвийская газета The Herald.

Одним из первых заявку подал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, кандидатуру которого выдвинула правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", отмечает издание. Наряду с заявлениями и досье кандидатов на участие в президентских выборах комиссия принимает заявки и от тех, кто намерен участвовать в парламентских и местных выборах. Они пройдут в один день - 23 августа.

"Заявки будут рассмотрены в течение текущего дня, - заявил представитель Избирательной комиссии Зимбабве Утоиле Салаигвана. - В четверг, 22 июня, каждый желающий сможет ознакомиться с поданными документами. Вслед за этим Номинационная комиссия утвердит списки кандидатов на президентских, парламентских и местных выборах". Салаигвана сообщил, что списки будут полностью готовы и официально опубликованы к 30 июня, однако утвержденный перечень кандидатов в президенты будет обнародован раньше.

Наряду с главой государства участвовать в президентских выборах будут один из лидеров оппозиции - адвокат и пастор Нельсон Чамиса, который считается основным политическим конкурентом Мнангагвы, Савион Касукувере, близкий соратник бывшего зимбабвийского президента Роберта Мугабе, глава оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" Дуглас Мвонзора, Элизабет Валерио, чья партия "Объединенный альянс Зимбабве" была основана в марте 2022 года, проживающий в США бизнесмен Роберт Чепмен.

Мнангагва уже побеждал на выборах летом 2018 года после того, как годом ранее был отстранен от власти Мугабе. Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.