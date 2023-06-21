ВСУ могут остаться без хлеба из-за приостановки производства комбинатов на Украине

Останавливается также поставка овощей, фруктов и других продуктов в воинские части по всей стране

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупнейший производитель хлеба на Украине заявил о невозможности производства продукции для нужд вооруженных сил вследствие блокировки средств на счетах Минобороны страны.

"Я не знаю, как это планируют решать, но просто через день не будет хлеба на вытяжках, это 100%. Это я заявляю с уверенностью. Производство этого продукта останавливаем по предприятиям. И все. Там же спецпродукт, там специальные требования по этому продукту", - приводит слова официальной представительницы украинской корпорации "Формула вкуса" Ирины Ковалевой агентство "Украинские новости".

"Формула вкуса" объединяет "Черкассыхлеб", "Нежинхлеб", "Криворожхлеб", Одесский, Николаевский, Хмельницкий и Черниговский хлебокомбинаты.

"Ситуация критическая. И сейчас принимается решение, оно фактически уже принято, через день - в пятницу - не будет полностью питания наших ребят на передовой", - заявила Ковалева. Агентство "Украинские новости" указывает, что об аналогичной ситуации заявили производители хлеба в Житомирской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР. Отмечается, что, кроме хлеба, останавливается также поставка овощей, фруктов и других продуктов в воинские части по всей стране.

"Еще с начала прошлой недели мы понимали критичность ситуации. И принято было решение отгружать продукцию, потому что мы понимаем, кому она нужна. Но ведь нужно покупать сырье, платить деньги людям за то, что они это делают. Мы не можем делать это постоянно бесплатно", - отметила Ковалева. По ее словам, долги перед хлебокомбинатами достигли нескольких десятков миллионов гривен.

"Украинские новости" отмечают, что попытки поставщика обжаловать наложенный арест на средства Минобороны безрезультатны. Один раз арест был отменен судом, но прокуроры инициировали его повторно. Речь идет о сумме в 1 млрд гривен (более $27 млн).