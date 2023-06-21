Латвия потратила на помощь Украине 1,3% ВВП

Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш также отметил, что страна продолжает тренировать украинских солдат и поставлять боеприпасы и беспилотники, оказывать гуманитарную и финансовую помощь

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Власти Латвии потратили 1,3% ВВП республики на помощь Украине, передали Киеву все имеющиеся переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом заявил в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Наше правительство потратило более 1,3% ВВП на всевозможную помощь Украине, из них 1% - исключительно на военные нужды", - сказал Кариньш на конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины. "Все наши Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, их все <...> мы пошлем на Украину, их можно использовать", - отметил министр. Он также добавил, что Латвия продолжает тренировать украинских солдат и поставлять боеприпасы и беспилотники, оказывать гуманитарную и финансовую помощь.

С начала вооруженного конфликта Рига передала Киеву вертолеты Ми-17, десятки ПЗРК Stinger, несколько десятков БПЛА, запчасти для гаубиц M109, а также пулеметы и патроны.