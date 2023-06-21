Бербок призвала Украину покончить с 30 годами кумовства и коррупции для вступления в ЕС

Глава МИД ФРГ считает, что Киев "с невероятной скоростью" делает шаги для выполнения реформ, которые якобы активно поддерживает Берлин

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о 30 годах кумовства и коррупции на Украине и призвала Киев продолжить путь реформ, необходимый для вступления страны в ЕС. Как пишет агентство DPA, с соответствующим утверждением она выступила в среду в Лондоне на полях Конференции по восстановлению Украины.

Бербок сказала, что Украина уже добилась прогресса в реализации реформ, в частности в сфере СМИ и верховенства закона. Но для будущего необходимы дальнейшие шаги, "чтобы покончить с 30 годами кумовства и, следует ясно сказать, коррупции", приводит агентство выдержки из заявления министра. Тем не менее Бербок считает, что Украина "с невероятной скоростью" делает шаги для выполнения реформ, которые якобы активно поддерживает Германия.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через 10 лет.