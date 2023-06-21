Глава МО Италии усомнился в возможности достичь в разумные сроки цели в 2% ВВП на оборону

Как заявил Гуидо Крозетто, это сложно сделать из-за бюджетных правил ЕС

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто усомнился в возможности достичь в разумные сроки поставленной в НАТО задачи по увеличению военных расходов до 2% ВВП из-за бюджетных правил ЕС. Его слова в среду приводит агентство ANSA.

"Если мы не устраним нынешнее несоответствие между ответственностью за укрепление коллективной безопасности и ограничениями ЕС в области государственного финансирования, будет очень трудно достичь минимального порога НАТО в 2% в разумные сроки", - заявил он, выступая в нижней палате итальянского парламента.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявляла, что нужно добиваться повышения оборонных расходов до 2% ВВП по образцу НАТО, но затруднялась обозначить точные сроки. В настоящий момент расходы Италии на оборону составляют около 1,4% ВВП.

Комментируя заявления бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена о возможном введении войск НАТО на Украину, Крозетто назвал их его "личными измышлениями". "[Эти слова] являются личными измышлениями бывшего генерального секретаря, который в настоящий момент не занимает публичной должности ни у себя в стране, ни на международном уровне. Напоминаю, что договор предусматривает, что каждое решение НАТО должно приниматься с согласия всех членов", - указал глава Минобороны Италии.