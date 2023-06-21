21 июня, 16:30

СМИ: в Сомали семь человек погибли в результате теракта

Взрывы произошли в тренировочном лагере для новобранцев в районе города Бардере региона Гедо

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в среду при взрыве двух заминированных автомобилей на армейской базе на юге Сомали. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Radio Dalsan.

Взрывы произошли в тренировочном лагере для новобранцев в районе города Бардере региона Гедо, отмечает она. Наряду с убитыми есть раненые.

В свою очередь новостной портал Somali Guardian отмечает, что взрывы произошли в зоне, где эфиопские инструкторы обучают сомалийских солдат. По ее данным, все убитые - военнослужащие.

Власти возложили ответственность за террористический акт на экстремистскую группировку "Аш-Шабаб". 

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Сомали
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