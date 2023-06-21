Генсек ООН обсудил с президентом Франции ситуацию вокруг Украины

Как сообщили в организации, Антониу Гутерриш и Эмманюэль Макрон также обсудили цели парижского саммита, который пройдет на этой неделе

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Они обсудили войну на Украине, ситуацию в Сахеле, а также кризис в Судане и те осложнения, которые он несет для региона", - сказал Хак.

Зампредставителя главы всемирной организации добавил, что на встрече Гутерриш и Макрон также обсудили цели парижского саммита, который пройдет на этой неделе, в том числе важность проведения реформы международной финансовой системы, а также меры по борьбе с изменениями климата.

Саммит пройдет в Париже 22-23 июня. По замыслу его инициатора, президента Макрона, задача саммита заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств.