В ООН не стали комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине

Президент США на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР "диктатором"

ООН, 21 июня. /ТАСС/. ООН не комментирует слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, однако выступает за позитивные отношения между США и Китаем. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я не буду комментировать риторику лидеров стран. Очевидно, что мы хотим видеть позитивные отношения между США и Китаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии во вторник назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". При этом в понедельник, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 18-19 июня, президент США заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая "находятся на правильном пути". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США.