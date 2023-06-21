Глава МИД Азербайджана и председатель ОБСЕ обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Встреча состоялась на полях проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи мирный процесс между Баку и Ереваном. Об этом сообщила в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась на полях проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

"На встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Северной Македонией, вопросы, стоящие на повестке дня ОБСЕ, а также текущее состояние мирного процесса [между Азербайджаном и Арменией]", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, азербайджанский министр изложил действующему председателю ОБСЕ "взгляды Баку на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией на межгосударственном уровне с достижением основной цели - подписанием мирного договора". "Он также отметил чинимые Арменией препятствия и военно-политические провокации, наносящие удар по подобным усилиям", - отмечается в информации МИД.