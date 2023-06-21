В Мали в референдуме по новой конституции приняли участие 38% избирателей

Результаты голосования будут опубликованы не позднее 23 июня

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Уровень участия избирателей в голосовании на состоявшемся 18 июня референдуме по новой конституции Мали составил 38%. Об этом сообщил в среду на состоявшейся в малийской столице Бамако пресс-конференции глава Независимой организации по проведению выборов (Aige) Мустафа Сиссе.

"Участие в референдуме составило, согласно предварительным подсчетам, 38% от общего числа избирателей, - приводит его словам малийский новостной портал abamako.com. - Поданные бюллетени обработаны в 24 тыс. избирательных участков из 24 416 существующих. Результаты голосования будут опубликованы не позднее 23 июня, в установленные законом временные рамки".

Согласно исследованию общественного мнения, проведенного известным малийским специалистом Сидики Гиндо, новая конституция будет поддержана 75% избирателей.

Проект новой конституции Мали подготовлен специальной комиссией и призван сменить основной закон, вступивший в силу в 1992 году. Вынесенный на референдум документ насчитывает 195 статей и существенно расширяет властные полномочия главы государства. В нем говорится, что президент Мали определяет политику нации, назначает главу правительства и министров, а также прекращает их полномочия. Правительство становится ответственным перед главой государства, а не перед парламентом, как сейчас.

Президент также получает право распускать парламент и инициировать законотворчество. Устанавливается срок полномочий главы государства продолжительностью пять лет, вводится ограничительная норма в два срока на нахождение одного политика на президентском посту. Кроме того, предлагается создать вторую палату парламента - Сенат, а также Счетную палату. В проекте конституции определено, что 13 существующих в Мали основных языков становятся государственными. При этом французский получает статус "рабочего языка".

Мали с лета 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что в феврале 2024 года в стране состоятся свободные и прозрачные президентские выборы.