В МИД Турции заявили о намерении продолжать оказание гуманитарной помощи Украине

По словам главы ведомства Хакана Фидана, Анкара также будет оказывать содействие в восстановлении украинской экономики

СТАМБУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине, а также содействие в восстановлении ее экономики. Об этом сообщил в среду глава МИД республики Хакан Фидан в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.

"<...> Мы продолжим оказание помощи в восстановлении [экономики] Украине, которая оказалась в сложной ситуации из-за войны. Продолжим предоставление ей гуманитарной помощи. Наш президент продолжает усилия в различных направлениях, в том числе в вопросе черноморской зерновой инициативы", - приводит слова Фидана телеканал TRT.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. Согласно заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства, в двухдневном мероприятии принимают участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.