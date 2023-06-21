Премьер Болгарии возглавит делегацию страны на саммите НАТО в Вильнюсе

Встреча пройдет с 11 по 12 июля

СОФИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков возглавит официальную делегацию страны на саммите стран НАТО на высшем уровне, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Об этом в среду сообщает правительственная информационная служба по итогам заседания кабмина.

"В делегацию, которую возглавит премьер-министр Николай Денков, включены министр обороны Тодор Тагарев, заместитель министра иностранных дел Тихомир Стойчев и начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что встреча будет проводиться на фоне "радикально измененной среды безопасности", спровоцированной конфликтом на Украине, а ее ожидаемым итогом "станет политическая и практическая поддержка альянсом Украины", а также повышение сдерживающего и оборонительного потенциала НАТО и новых инвестиций в оборону, приоритет исполнительной власти в вопросах оказания подобной помощи.

Ранее предполагалось, что болгарскую делегацию возглавит президент Болгарии Румен Радев, отмечает телеканал Би-ти-ви.

"Прецедента нет. В разное время у нас были моменты, когда премьер был на подобных встречах. Напряжения нет. Болгария имеет полноценное правительство, она - парламентская республика и хочет четко заявить свою позицию. Верю в разум и диалог. Болгария может победить, если будет однозначно заявлять свою позицию на международной сцене", - прокомментировала решение вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль перед журналистами.

В среду президент Радев и премьер Денков заявили противоположные точки зрения по вопросу поставок оружия Украине. Радев подчеркнул, что Болгария не должна вмешиваться в этот конфликт, предоставляя дополнительные оружие и боеприпасы. А Денков указал, что Болгария должна быть последовательной в выполнении решения парламента об оказании военной и военно-технической помощи, чтобы помочь Украине восстановить ее территориальную целостность.

Пресс-служба президента Болгарии решение правительства не комментировала.