В ФРГ назвали основой 11-го пакета санкций меры по недопущению их обхода

Минэкономики Германии утверждает, что теперь будут "возможны меры против отдельных компаний из третьих стран, а также экспортные ограничения против самих третьих стран"

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Основой одиннадцатого пакета санкций является комплекс мер по недопущению обхода ограничений через третьи страны, которые предложил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минэкономики ФРГ.

"Посредством этого пакета ЕС увеличивает набор средств для последовательных действий против обхода санкций", - говорится в нем. В заявлении приводятся слова Хабека, который назвал "неприемлемым" уклонение от ограничений. "Мы должны решительно бороться с этим. Поэтому в феврале я представил предложения, которые учитывают по основным пунктам принятый сегодня 11-й пакет", - утверждает министр.

"Ядром 11-го пакета является комплекс мер по недопущению обхода санкций через третьи страны. Предусматривается, что мы будем еще теснее работать с ними и вместе прилагать усилия для борьбы с уклонением", - говорится в заявлении Минэкономики ФРГ. Причем, как утверждает ведомство, теперь будут "возможны меры против отдельных компаний из третьих стран, а также экспортные ограничения против самих третьих стран". "Такие экспортные ограничения могут рассматриваться в отношении отдельных товаров, особенно критически важных, если все усилия будут безуспешны", - предупредили в германском министерстве.

По его данным, одиннадцатый пакет санкций против России прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок нефти из РФ и предусматривает ограничение транзита высокотехнологичных товаров через территорию РФ.

"К тому же будет еще больше ограничен транзит критически важных товаров через Россию в направлении третьих стран. Впредь запрет на транзит будет действовать не только в отношении товаров двойного назначения, но и в отношении так называемых высокотехнологичных товаров. Они могут содействовать военному и технологическому усилению России. Транзит через Россию таит в себе особенно высокие риски, так что запрет [на транзит] является необходимой мерой", - утверждается в заявлении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что 11-й пакет предусматривает введение так называемой ответственности каждого в вопросе поставок запрещенной продукции в Россию. Это означает, что каждый человек будет обязан уведомлять компетентные органы о нарушении санкций в случае, если он будет обладать соответствующей информацией.

Поставки по "Дружбе"

Новый пакет санкций против России прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в заявлении Минэкономики ФРГ.

"Еще одно важное нововведение 11-го пакета санкций касается запрета на импорт нефти. Больше не действует исключение касательно дальнейшего получения российской трубной нефти для Польши и Германии", - говорится в заявлении. "Тем самым юридически сейчас закрепляется то, что в Германии реализуется уже с начала года", - утверждают в ведомстве. По данным Минэкономики ФРГ, Германия с этого года больше не импортирует российскую нефть, в том числе по трубе.

В мае агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предлагал в рамках 11-го пакета официально запретить поставки российской нефти по северному участку нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. Это было разрешено в рамках отступления от санкций Евросоюза.