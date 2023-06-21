Замедление контрнаступления ВСУ и сбор денег для Киева. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили темп наступательных действий, потому что понимают, что у них нет шансов против российских войск, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Однако наступательный потенциал ВСУ "пока не исчерпан", отметил он.

Контрнаступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы", признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Представители США, Германии, Франции и еще нескольких стран на донорской конференции по восстановлению Украины пообещали предоставить Киеву дополнительные ассигнования на развитие инфраструктуры и гуманитарные нужды.

Киев был близок к мирному договору в 2022 году, но Запад сорвал переговоры, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

В течение прошедших суток российские войска продолжали успешно отражать попытки наступательных действий ВСУ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери ВСУ за истекшие сутки превысили 830 человек. Уничтожено 11 танков, 9 боевых машин пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения противника. Средства ПВО перехватили 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и сбили 12 беспилотников.

Мнения о наступлении ВСУ

ВСУ снизили темп активных наступательных действий, поскольку понимают, что у них нет шансов против мужественных и героических бойцов ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. При этом, по его словам, "отдельные элементы боевых действий имеют место". "На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал [ВСУ] пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", - отметил Путин.

По его словам, к настоящему времени уничтожено 245 танков и 678 бронемашин разного типа, в том числе немецкие Leopard.

Контрнаступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы", признал Владимир Зеленский в интервью Би-би-си. Украинский президент подчеркнул, что Киев не пойдет на переговоры с РФ, пока российские войска остаются на украинской территории.

Сорванные переговоры

Киев был близок к мирному урегулированию и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в прошлом году, однако это не устраивало кураторов Украины на Западе, заявил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был, в общем-то, близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, <…> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс", - ответил он на вопрос о том, считает ли необходимым придать огласке какие-то из договоренностей в рамках парафированного украинской делегацией Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины по итогам переговоров в Стамбуле.

По словам Мединского, украинская делегация не скрывала, что каждый шаг согласовывает с Западом.

Беспилотники в Подмосковье

Три украинских беспилотника самолетного типа в среду были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к объектам в Московской области, сообщило Минобороны РФ. По его информации, беспилотные аппараты потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

По данным правоохранительных органов, крушение беспилотников произошло в районе деревни Лукино в Новой Москве, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Подмосковье.

Средства по борьбе с беспилотниками "справились со своей задачей", констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новые санкции

Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета санкций против России, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, новые санкции затронут 70 человек, "ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей", а также "более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия". Также в 11-й пакет включены поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и запрет на въезд в ЕС для российских прицепов с товарами.

Замороженные активы

Власти в Киеве надеются, что страны Запада передадут Киеву до $500 млрд из российских активов, замороженных за рубежом, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины. "Россия в итоге оплатит расходы на восстановление Украины", - поддержал украинского премьера госсекретарь США Энтони Блинкен.

По мнению министра по европейским и иностранным делам Австрии Александера Шалленберга, неправомерное использование замороженных российских активов должно быть исключено, поскольку такие действия можно будет оспорить в суде. Власти Евросоюза пришли к выводу, что ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы почти на €200 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки конфисковать замороженные российские активы и передать их Киеву "экономическим бандитизмом" и подчеркнула, что Евросоюз "обязан, безусловно, немедленно вернуть украденные активы их законным владельцам".

"Основы для мира"

Зеленский назвал на лондонской конференции по восстановлению Украины 5 направлений, движение по которым позволит, по его словам, создать "основы для мира". "Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье - потенциал роста, четвертое - потенциал безопасности. И пятое, очень важное, - потенциал демократии", - сказал он, выступая по видеосвязи.

Эту формулировку дополнил украинский премьер, в ходе очного выступления на конференции он назвал 10 ключевых аспектов процесса восстановления страны. В их числе оценка ущерба от военных действий и поэтапное восстановление Украины.

Деньги для Киева

США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи, сообщил на лондонской конференции американский госсекретарь. Берлин выделит Киеву в 2023 году €381 млн на гуманитарные нужды, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи для Украины, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую поддержку, сообщила министр иностранных дел Катрин Колонна. Она также сообщила о выделении по линии МИД субсидии на €40 млн и пообещала продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.

По словам украинского премьера, Киев рассчитывает по итогам конференции получить обещания помощи на сумму не менее $6,5 млрд.