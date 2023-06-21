21 июня, 18:06,
обновлено 21 июня, 18:20
Военная операция на Украине

В США заявили, что предложения Африки по Украине должны учитывать принципы суверенитета

В Госдепе отметили, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности, окончательное решение по данному вопросу будет принимать Киев. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Комментируя предложения по урегулирования лидеров стран Африки, с которыми они посетили Россию и Украину, дипломат сказал: "Любой результат должен соответствовать призыву президента [Украины Владимира] Зеленского к справедливому и прочному миру, уважению принципов суверенитета и территориальной целостности". "И любое решение о переговорах [по тому или иному мирному предложению] должно быть за президентом Зеленским и нашими украинскими партнерами", - добавил Пател. 

Теги:
ЮАРУкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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