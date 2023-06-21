Госдеп: США поддерживают связь с Израилем и Палестиной с целью деэскалации ситуации

Как сообщили в ведомстве, помощник госсекретаря "находится в регионе и продолжает напрямую взаимодействовать со сторонами в рамках усилий по восстановлению спокойствия"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ведет консультации с представителями израильских и палестинских властей с целью деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге.

"Мы продолжаем работать напрямую с нашими израильскими партнерами, с палестинской администрацией с целью продвижения шагов по деэскалации. Помощник госсекретаря [США по делам Ближнего Востока Барбара] Лиф сейчас находится в регионе и продолжает напрямую взаимодействовать со сторонами в рамках усилий по восстановлению спокойствия", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен также принимает участие в этих усилиях.

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о вооруженном нападении на автозаправочную станцию близ поселения Эли на Западном берегу. Нападавшие подъехали к бензоколонке на автомобиле и открыли огонь по мирным жителям, в результате чего четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Один из террористов был нейтрализован на месте, израильские военнослужащие прочесывают окрестности в поисках его сообщников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося созвал оперативное совещание с руководством армии и силовых структур. Премьер в среду заявил, что в ответ на теракт Израиль планирует построить 1 тыс. новых домов в поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.