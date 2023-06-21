В Главном управлении разведки Украины признали, что его штаб-квартира подвергалась ударам

При этом, по словам представителя ГУР, ведомство продолжает работать штатно

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подвергалась российским ударам. С таким признанием выступил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.

"Главное, что нужно знать: атаки были", - сказал он. При этом Юсов утверждал, что ведомство продолжает работать штатно.

До сих пор в Киеве не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве. 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами привел уничтожение штаб-квартиры ГУР и удары по энергосистеме Украины в качестве примера ответов России на пересечение красных линий.