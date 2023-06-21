Politico: Запад изучает вариант обучения летчиков Украины пилотированию F-16 в Румынии

Издание сообщило, что вести эту подготовку ВСУ будет, вероятно, Lockheed Martin

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Страны Запада рассматривают возможность обучения украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Румынии. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета Politico.

Ссылаясь на действующего и отставного сотрудников Министерства обороны США, она уточнила, что созданная коллективным Западом группа, которая занимается координацией действий при поставках оружия Киеву, работает над составлением контракта, предусматривающего обучение украинских военных летчиков на территории Румынии. По свидетельству Politico, вести эту подготовку ВСУ будет, вероятно, Lockheed Martin, одна из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса, которая производит самолеты F-16.

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Украины к контрнаступлению.

Как уточнил 25 мая министр обороны США Ллойд Остин, коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах. Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал дипломат, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта.