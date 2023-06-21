СМИ: премьер Катара передаст Путину послание от эмира

В МИД страны не раскрыли, какому вопросу посвящен документ

ДУБАЙ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе визита в РФ передаст российскому лидеру Владимиру Путину послание от эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщило в среду Катарское информационное агентство со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства эмирата Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари.

Он не раскрыл, какому вопросу посвящен документ. Между тем дипломат отметил, что премьер и глава МИД Катара в ходе встреч с российскими высокопоставленными лицами подчеркнет позицию Дохи по украинскому кризису, которая заключается в поддержке всех международных усилий, направленных на урегулирование конфликта мирным путем. Кроме того, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудит с российской стороной пути укрепления отношений между Москвой и Дохой.

Премьер и глава МИД Катара встретился в среду в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. По итогам переговоров Мишустин заявил, что РФ и Катар прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей, а сотрудничество между Москвой и Дохой помогает обеспечивать баланс на мировом ранке газа. Со своей стороны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил ключевую роль России в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.

Планируется, что в четверг в Москве премьер-министра и главу МИД Катара примет Путин, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Также на 22 июня запланирована его встреча с главой МИД РФ Сереем Лавровым, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.