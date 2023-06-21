Глава британского МИД заявил о готовности поддержать ускоренное вступление Украины в НАТО

По словам Джеймса Клеверли, Украина "развивается быстро"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Великобритания поддержит решения, которые будут направлены на ускорение процедуры вступления Украины в состав НАТО. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, участвующий в работе Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Мы видели, как Украина развивается и развивается быстро. На саммите глав МИД [стран] НАТО [генсек альянса] Йенс Столтенберг заявил, что многие требования плана действий по подготовке к членству уже выполняются. Их вооруженные силы уже реформируются в ходе конфликта, и я думаю, что позиция Великобритании заключается в том, что мы всемерно выступили бы за, если бы можно было перейти от плана действий [к следующему этапу], признавая, что он не потребовался, чтобы сделать предложения Швеции и Финляндии", - сказал Клеверли, по словам которого, члены НАТО понимают, что Киев "на поле боя продемонстрировал приверженность проведению военных реформ, необходимых для членства". Слова министра приводит газета The Guardian.

Похожую мысль высказала в среду в ходе конференции глава МИД Франции Катрин Колонна, заявившая, что процедура "возможно не потребует механизма с планом действий", поскольку с 2008 года, когда этот вопрос был поднят, "прошло много времени и ситуация сильно изменилась".

Как сообщает газета Le Monde, Франция, ранее исключавшая возможность вступления Украины в НАТО, теперь поддерживает такой вариант развития событий и таким образом надеется поспособствовать переговорам между Киевом и Москвой.