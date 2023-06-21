Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств по борьбе с террором

Как заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, Анкара ожидает от Стокгольма "конкретного выполнения обязательств" Мадридского меморандума

СТАМБУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Парламент Турции ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В противном случае Анкара не одобрит вступление в альянс этой страны, сообщил в среду спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала TRT.

"Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку", - сказал спикер турецкого парламента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористического законодательства, которое вступило в силу 1 июня, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО. Как сообщил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер 17 июня по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе, Анкара проинформировала своих партнеров по альянсу, что Швеция сможет вступить в организацию только при выполнении своих обязательств по борьбе с терроризмом, которые проистекают из Мадридского меморандума.

Турция с мая прошлого года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе меморандума, подписанного в Мадриде в июне 2022 года на полях саммита НАТО, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.