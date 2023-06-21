В Госдепе заявили, что США примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее утверждал, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут в ближайшее время новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы с нетерпением ждем возможности принять вскоре очередной раунд переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа [в Закавказье]. Мы продолжаем считать, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению <...> мира", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Говоря о посреднических усилиях России, направленных на урегулирование вокруг Нагорного Карабаха, Пател утверждал: "Если Россия считает, что может сыграть в этом конструктивную роль, то, разумеется, она вольна заниматься этим. Но мы считаем, что переговоры движутся, США были в этом важным партнером, госсекретарь [Энтони Блинкен] лично занимался этим".

По его словам, Вашингтон продолжит "считать, что шаги, провоцирующие напряженность, безусловно, сейчас не являются продуктивными, так как переговоры между Арменией и Азербайджаном идут на разных площадках". В заключение дипломат повторил, что новые встречи в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией состоятся "очень скоро".

Выступая в конце марта на слушаниях в Конгрессе США, Блинкен выразил мнение, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности. С его точки зрения, "сейчас благоприятный момент", позволяющий заключить такое соглашение.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.