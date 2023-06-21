В Палестине сообщили о гибели трех человек при атаке израильского дрона близ Дженина

Убитые были обнаружены в автомобиле, который атаковал беспилотник, сообщил телеканал Al Jazeera

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Тела трех человек обнаружены в машине, которую некоторое время назад атаковал израильский беспилотник севернее города Дженин, расположенного на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили представители палестинской гражданской обороны (ГО).

"Трое убитых были обнаружены в автомобиле, который атаковал беспилотник", - сообщил представитель палестинской структуры, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

Палестинское агентство WAFA подтвердило, что в результате бомбардировки с воздуха близ Дженина "были убиты три палестинца". По машине, указывает агентство, была целенаправленно выпущена ракета.

Как сообщили в госпитале Дженина, после информации об атаке с воздуха по машине на северной окраине города, на место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако израильские силы не пропустили палестинских медиков к месту происшествия.