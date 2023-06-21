Госдеп ответил на протест МИД КНР словами о разнице между "демократиями и автократиями"

Как считают в Вашингтоне, "не должно вызывать удивления", что у США и КНР "есть противоречия и разногласия"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США ответил словами о разнице между "демократиями и автократиями" на протест МИД Китая по поводу высказываний американского президента Джо Байдена.

"Мы без колебаний будем упоминать сферы, по которым не соглашаемся, или ясно и прямо говорить о некоторых таких противоречиях. И, конечно, одной из таких областей является разница между демократиями и автократиями <...>", - сказал в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя протест, который Китай заявил США в связи с заявлением Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

"Не думаю, что по комментариям президента нужно давать какие-то дальнейшие пояснения, заниматься их дальнейшей интерпретацией. Но мы совершенно четко высказывались на этот счет. И это соответствует нашему подходу к КНР", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "не должно вызывать удивления", что у США и КНР "есть противоречия и разногласия". "Но президент [Байден] считает, что дипломатия, в том числе недавний визит госсекретаря [США Энтони Блинкена в Пекин], - это ответственный способ держать под контролем напряженность, преодолевать неверные представления, избегать просчетов. И все это отвечает нашим интересам. Однако это не означает, что мы не будем без обиняков говорить о своих разногласиях", - отметил Пател.

Он отрицательно ответил на вопрос, был ли сведен на нет вследствие высказываний Байдена прогресс, достигнутый на встречах Блинкена в Пекине 18-19 июня. "Совершенно нет", - считает дипломат.

Как заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин выражает Вашингтону протест из-за высказываний Джо Байдена о Си Цзиньпине. Она охарактеризовала слова американского лидера как безответственные, идущие вразрез с дипломатическим этикетом и представляющие собой "открытую провокацию". Выступая во вторник на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, Байден, по сути, причислил китайского руководителя к категории диктаторов.