СМИ: Таиланд экстрадировал на Тайвань подозреваемого в хищении около $650 млн

По данным Центрального информационного агентства острова, 62-летний Хуан Вэньле в сопровождении сотрудников правоохранительных органов прилетел в аэропорт Таоюань

ГОНКОНГ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Таиланда в среду экстрадировали на Тайвань подозреваемого в хищении 20,1 млрд новых тайваньских долларов (около $649,3 млн). Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, 62-летний Хуан Вэньле в сопровождении сотрудников правоохранительных органов Тайваня прилетел в международный аэропорт Таоюань.

По данным материалов его дела, являясь председателем совета директоров Pharmally International Holding, Хуан Вэньле с 2014 по 2020 год фальсифицировал финансовые отчеты компании и подделывал другие документы, чтобы привлечь инвесторов, после чего обманным путем присваивал их деньги. В 2020 году он покинул Тайвань и скрылся за рубежом.

Находясь в бегах, Хуан Вэньле жил в Великобритании, а затем в Сингапуре. Позже он въехал на территорию Таиланда по паспорту гражданина Вануату. В мае этого года он был задержан в Бангкоке.

При задержании полиция изъяла у него 1 млн батов (около $28,66 тыс.). О судьбе других похищенных им средств ничего не сообщается.