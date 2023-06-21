Минобороны Украины после скандала начало закупать продукты для ВСУ по новой процедуре

Украинские СМИ ранее опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в магазинах Киева

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины начало заключать договоры на поставку продуктов питания для Вооруженных сил (ВСУ) по новой процедуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начали заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре. По результатам проведенных через систему госзакупок Prozorro торгов 21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для ВСУ в соответствии с каталогом продуктов питания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что определены 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для подписания.

Скандалы в Минобороны

В январе украинские СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о заключенном Минобороны соглашении об услугах организации питания в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки составила более $350 млн.

Министр обороны Алексей Резников отверг обвинение в коррупции в адрес военного ведомства, однако в течение нескольких дней после публикации расследования замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, был уволен глава департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий и бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. После этого Резников объявил о запуске масштабной программы по борьбе с коррупцией в ведомстве.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оборонных закупках, предусматривающий обязательное обнародование в системе госзакупок цен, по которым приобретаются товары и услуги для обеспечения потребностей военных. 6 июня глава Государственной аудиторской служба Украины Алла Басалаева сообщила, что акт проверки фактов коррупции в Минобороны засекречен.