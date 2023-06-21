В США комитет Палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS

В Конгрессе также "выражают обеспокоенность тем, что задержка в предоставлении этой критически важной системы вооружения может привести к затягиванию войны"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую американскую администрацию незамедлительно передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета.

Эту инициативу представила в начале июня группа американских конгрессменов от обеих партий. Они призывают президента США Джо Байдена "немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины <...>, при этом поддерживая боеготовность Соединенных Штатов". Законодатели также "призывают союзников и партнеров Соединенных Штатов передать Украине аналогичные системы". Они "выражают обеспокоенность тем, что задержка в предоставлении этой критически важной системы вооружения может привести к затягиванию войны". В Конгрессе полагают, что скорейшая отправка Киеву ATACMS предоставит ВС Украины "потенциал для нанесения удара по объектам в тылу" российской армии. Теперь по резолюции должно пройти голосование в Палате представителей полного состава.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция США относительно поставок ATACMS Киеву, заявила, что ей "нечего объявить" по этому поводу. В том же месяце Байден заявил, что вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине данных оперативно-тактических ракетных комплексов. До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на данном этапе планов поставок Киеву ATACMS.