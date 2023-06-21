СМИ: суданская армия объявила о проведении спецоперации против спецназа в Хартуме

По данным телеканала Al-Hadath, было уничтожено несколько бронемашин сил быстрого реагирования

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения суданской армии провели в среду специальные операции против отрядов сил быстрого реагирования (спецназ) в Хартуме и Омдурмане, вплотную примыкающему к столице страны. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Судана.

"Армия провела военную спецоперацию в Омдурмане, в ходе которой было уничтожено несколько бронемашин сил быстрого реагирования", - пояснил представитель ВС, которого процитировал телеканал Al-Hadath. Он сообщил, что "армейские подразделения нанесли удары по позициям и объектам спецназа в нескольких районах Хартума".

Утром 21 июня закончилось трехдневное перемирие между противоборствующими сторонами. Однако вооруженные столкновения между армией и спецназом возобновились уже вечером 20 июня. Ранее сообщалось, что стороны могут заключить новое соглашение о прекращении огня на время мусульманского праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха), который в этом году начинается 28 июня и продлится пять дней.

За минувшие два месяца стороны суданского конфликта более десятка раз объявляли о перемирии, но ни одно из них не было соблюдено в полном объеме.