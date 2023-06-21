Киев подписал соглашение о привлечении $500 млн от Лондона

Как сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Всемирный банк стал одним из лидеров по мобилизации ресурсов для помощи Украине

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украина подписала соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Всемирный банк стал одним из лидеров по мобилизации ресурсов для помощи Украине. Сегодня мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в [размере] $500 млн от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму $1,76 млрд. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии" - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, средства пойдут на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медуслуг по программе медицинских гарантий.

Ранее в среду Шмыгаль сообщил, что правительство Украины подписало серию меморандумов с Европейским банком реконструкции и развития для предоставления финансирования на сумму €600 млн в этом году для украинских государственных энергетических компаний.